Фурсова (Сотникова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Сотникова) Мария Никитична

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Сотников Никита

Мать: не указана

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1892

Муж: Фурсов Фома Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.12.1893

Сын: Фурсов Павел Фомич (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1896

Сын: Фурсов Яков Фомич (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1899

Сын: Фурсов Максим Фомич

Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1902

Дочь: Казакова Ксения Фоминична

Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Фурсов Иван Фомич

Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1906

Дочь: Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: Елена Фоминична

Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1910

Сын: Фурсов Василий Фомич

Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Анна Фоминична

Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно