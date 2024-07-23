Герасим Евсеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Евсей Парфентьев
Мать: Федосья Константинова
Бракосочетание
10.11.1790
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Елена Герасимова
Мать ребёнка: Вторая Жена Катерина Галактионова
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Ефим Герасимов
Мать ребёнка: Вторая Жена Катерина Галактионова
Рождение ребёнка
21.03.1798 ст.
Дочь: Дарья Герасимова
Мать ребёнка: Вторая Жена Катерина Галактионова