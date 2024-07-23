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Герасим Евсеев

Место рождения

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1765

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Евсей Парфентьев

Мать: Федосья Константинова

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1790

Жена: Вторая Жена Катерина Галактионова

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Елена Герасимова

Мать ребёнка: Вторая Жена Катерина Галактионова

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Ефим Герасимов

Мать ребёнка: Вторая Жена Катерина Галактионова

Рождение ребёнка
21.03.1798 ст.

Дочь: Дарья Герасимова

Мать ребёнка: Вторая Жена Катерина Галактионова

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область

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