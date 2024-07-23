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Вторая Жена Катерина Галактионова

Место рождения

Внуково, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Внуково, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
10.11.1790

Муж: Герасим Евсеев

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Елена Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Евсеев

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Ефим Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Евсеев

Рождение ребёнка
21.03.1798 ст.

Дочь: Дарья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Евсеев

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область

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