Вторая Жена Катерина Галактионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1790
Муж: Герасим Евсеев
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Елена Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Евсеев
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Ефим Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Евсеев
Рождение ребёнка
21.03.1798 ст.
Дочь: Дарья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Евсеев