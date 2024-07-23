Евсей Парфентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти18.09.1802 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Константинова
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Сын: Иван Евсеев
Мать ребёнка: Федосья Константинова
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Герасим Евсеев
Мать ребёнка: Федосья Константинова
Рождение ребёнка
Около 19.01.1782 ст.
Дочь: Ксения Евсеева
Мать ребёнка: Федосья Константинова
Смерть
18.09.1802 ст.