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Евсей Парфентьев

Место рождения

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

18.09.1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Около 1762 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Константинова

Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Иван Евсеев

Мать ребёнка: Федосья Константинова

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Герасим Евсеев

Мать ребёнка: Федосья Константинова

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 19.01.1782 ст.

Дочь: Ксения Евсеева

Мать ребёнка: Федосья Константинова

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.09.1802 ст.
Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область

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