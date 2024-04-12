Никольский Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Работа или профессия
С 01.09.1875 по 01.12.1888 ст.
Состоял учителем пения … певчих при Чудовском хоре с 1 сентября 1875 года по 1 декабря 1888 года. Клировая ведомость Сорокосвятской города Москвы Ивановского сорока 2-го отделения церкви за 1910 год. ... Показать все
Образование
До 1875
Обучался в Коломенском Духовном училище и в училище при Чудовском хоре и окончил курс означенного училища. Клировая ведомость Сорокосвятской города Москвы Ивановского сорока 2-го отделения церкви за 1... Показать все
Посвящение в духовный сан
20.09.1888 ст.
Марьинка, Вохринская волость, Бронницкий уезд
20 сентября 1888 года Преосвященнейшим Михаилом Епископом Можайским определен во псаломщики к Крестовоздвиженской села Марьинки Бронницкого уезда. Клировая ведомость Сорокосвятской города Москвы Ивано... Показать все
Посвящение в духовный сан
25.05.1889 ст.
Посвящен в стихарь КВ Сорокосвятской города Москвы Ивановского сорока 2-го отделения церкви за 1910 год. ЦГАМ ф.2122, оп.1, д.1817, лл. 1-2об, лл. 10об-11об
Упоминание
20.07.1890 ст.
Прошение псаломщика села Марьина Бронницкого уезда Якова Никольского … о выдаче свидетельства о родопроисхождении. Журнал МДК по 1-ой экспедиции. 3 января-21 декабря 1890 года. ЦГАМ 203-744-377-ч7-238... Показать все
Награда
20.09.1896 ст.
Получил серебрянную медаль на Андреевской ленте в память священного коронования Императора Николая II. Клировая ведомость Сорокосвятской города Москвы Ивановского сорока 2-го отделения церкви за 1910 ... Показать все
Бракосочетание
07.11.1896 ст.
Московской губернии Московского уезда Троицкая села Останкина церковь. Поручители по жениху: Коломенского уезда села Ильинского Знаменской церкви сын священника Александр Никольский и потомственный п... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1897 ст.
Дочь: Никольская Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Никольская Мария Тихонова
ЦГАМ ф. 203 оп. 780 д. 2654 лл. 30об-31
Бракосочетание
После 1898
Работа или профессия
С 1899 по 1900
Александровское училище при ремесленной богадельне, должность: учитель. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1900 и 1901 годы.
Место жительства
С 1899 по 1900
2-й Волконский пер. Здание Ремесленной богадельни. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1900 и 1901 годы.
Награда
01.05.1900 ст.
Получил большую золотую медаль на Станиславской ленте с подписью «За усердие» за преподавание пения при Комитете Красного Креста. Клировая ведомость Сорокосвятской города Москвы Ивановского сорока 2-г... Показать все
Работа или профессия
1901
Благотворительное Общество при Чудовском хоре. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1902 год.
Место жительства
1901
ул. Драчевка (ныне Трубная улица), дом Васильева. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1902 год.
Работа или профессия
С 1901 по 1916
Место работы: Крестовское 2-е городское начальное женское училище, должность: учитель пения, помощник регента. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1902, 1903, 1907, 1917 годы.
Работа или профессия
С 1902 по 1907
Высокопреосвященнейшим Сергием назначен старшим учителем пения в Чудовский хор и помощником Регента в Кафедральный Собор Храма Христа Спасителя и Чудовский хор. Клировая ведомость Сорокосвятской город... Показать все
Место жительства
1902
Екатериненская ул., дом Суворова. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1902 год.
Рождение ребёнка
04.03.1904
Дочь: Никольская Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Никольская Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
29.10.1905 ст.
Дочь: Савельева Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Никольская Татьяна Васильева
Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
ЦГАМ ф. 203 оп. 780 д. 3072 лл. 358об-359 Восприемник-дядя Василий Васильев Никольский.
Работа или профессия
1906
Место работы: Сретенское 2-е в память уничтожения крепостного права городское начальное женское училище, должность: учитель пения. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1907 год.
Работа или профессия
С 16.08.1907 по 28.05.1909 ст.
16 августа 1907 года Высокопреосвященнейшим Владимиром назначен регентом Чудовского хора. Клировая ведомость Сорокосвятской города Москвы Ивановского сорока 2-го отделения церкви за 1910 год. ЦГАМ ф.2... Показать все
Посвящение в духовный сан
28.04.1909 ст.
С 28 апреля 1909 года Преосвященнейшим Трифоном Епископом Дмитровским определен в псаломщика Ивановского сорока Сорокосвятской г. Москвы церкви 2-го отделения. Жалования от казны не получает, а содер... Показать все
Работа или профессия
1916
Место работы: Сретенское 4-е городское начальное женское училище, должность: учитель пения. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917 год.
Смерть
После 1917