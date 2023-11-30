Савельева (Никольская) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Никольская) Вера Яковлевна

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Место рождения

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

29.10.1905 ст.

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1905 ст.

Отец: Никольский Яков Васильевич

Мать: Никольская Татьяна Васильева

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
ЦГАМ ф. 203 оп. 780 д. 3072 лл. 358об-359 Восприемник-дядя Василий Васильев Никольский.
Крещение
04.11.1905 ст.
Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Московская губерния Московский уезд Воскресенская села Вишняково церковь. Восприемники: потомственный почетный гражданин Василий Васильев Никольский и московская мещанка Конюшенной слободы Параскева П... Показать все
Смерть
1977
Москва, город федерального значения Москва
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