Савельева (Никольская) Вера Яковлевна
Место рождения
Дата рождения29.10.1905 ст.
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1905 ст.
ЦГАМ ф. 203 оп. 780 д. 3072 лл. 358об-359 Восприемник-дядя Василий Васильев Никольский.
Крещение
04.11.1905 ст.
Московская губерния Московский уезд Воскресенская села Вишняково церковь. Восприемники: потомственный почетный гражданин Василий Васильев Никольский и московская мещанка Конюшенной слободы Параскева П... Показать все
Смерть
1977
Москва, город федерального значения Москва