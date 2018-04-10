Пироговская Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1930
Дата смерти10.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1954
Сын: Пироговский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Пироговский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
09.03.1959
Сын: Пероговский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Пироговский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
30.03.1962
Сын: Пироговский Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Пироговский Михаил Павлович
Смерть
10.04.2018