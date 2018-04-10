Пироговская Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироговская Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1930

Дата смерти

10.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1954

Сын: Пироговский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Пироговский Михаил Павлович

Рождение ребёнка
09.03.1959

Сын: Пероговский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Пироговский Михаил Павлович

Рождение ребёнка
30.03.1962

Сын: Пироговский Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Пироговский Михаил Павлович

Смерть
10.04.2018
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