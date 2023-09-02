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Пироговский Валентин Михайлович
Пироговский Валентин Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.03.1962
Пол
Мужской
Отец
Пироговский Михаил Павлович
Мать
Пироговская Анна Максимовна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1962
Отец:
Пироговский Михаил Павлович
Мать:
Пироговская Анна Максимовна
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