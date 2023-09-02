Пироговский Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1954
Сын: Пироговский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Пироговская Анна Максимовна
Рождение ребёнка
09.03.1959
Сын: Пероговский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Пироговская Анна Максимовна
Рождение ребёнка
30.03.1962
Сын: Пироговский Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Пироговская Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно