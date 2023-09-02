Пироговский Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироговский Михаил Павлович

Пироговский Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1954

Сын: Пироговский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Пироговская Анна Максимовна

Рождение ребёнка
09.03.1959

Сын: Пероговский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Пироговская Анна Максимовна

Рождение ребёнка
30.03.1962

Сын: Пироговский Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Пироговская Анна Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close