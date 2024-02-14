(Хоснетдинова) Гайнелнавал Нигматуллаевна
Место рожденияд.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Нигмат
Мать: не указана
Сын: Шараф Шигабетдин
Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)
Сын: Шараф Шагар
Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)
Дочь: Булатова (Шараф) Зифа
Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)
Сын: Шараф Гильметдин
Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)
Сын: Шараф Бурганетдин
Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)
Дочь: Сабитова (Шараф) Сара
Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)
Дочь: (Шараф) Хаджар
Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)
Сын: Шараф Галимжан
Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)
Дочь: Сагитова (Шараф) Халися
Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)
Дочь: Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)