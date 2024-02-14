(Хоснетдинова) Гайнелнавал Нигматуллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хоснетдинова) Гайнелнавал Нигматуллаевна

Место рождения

д.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нигмат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шараф Шигабетдин

Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шараф Шагар

Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Булатова (Шараф) Зифа

Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Рождение ребёнка
1883

Сын: Шараф Гильметдин

Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шараф Бурганетдин

Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Сабитова (Шараф) Сара

Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Шараф) Хаджар

Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шараф Галимжан

Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Сагитова (Шараф) Халися

Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Смерть
Неизвестно

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