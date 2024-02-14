Сабитова (Шараф) Сара
Место рожденияд.Аксу Буинского р-на РТ
Дата рождения1889
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1929