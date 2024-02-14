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(Шараф) Хаджар

Место рождения

д.Аксу Буинского р-на РТ

Дата рождения

1891

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Мать: Гайнелнавал Нигматуллаевна

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
18.05.1910

Сын: Тарзиманов Нух

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Тарзиманов Габбас

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тарзиманов(тарджеманов) Джавад

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
04.01.1924

Сын: Тарзиманов Анвар

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин

Рождение ребёнка
04.01.1924

Сын: Тарзиманов Амин

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин

г. Казань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарзиманов Гаммар

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин

Смерть
1972
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