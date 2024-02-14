(Шараф) Хаджар
Место рожденияд.Аксу Буинского р-на РТ
Дата рождения1891
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
18.05.1910
Сын: Тарзиманов Нух
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин
д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Тарзиманов Габбас
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин
д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тарзиманов(тарджеманов) Джавад
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин
д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
04.01.1924
Сын: Тарзиманов Анвар
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин
Рождение ребёнка
04.01.1924
Сын: Тарзиманов Амин
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин
г. Казань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарзиманов Гаммар
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин
Смерть
1972