Бабаева Пелагея (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева Пелагея (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бабаева) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Бабаев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бабаев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лелло (Бабаева) Антонина (Таисия) Сергеевна

Отец ребёнка: Бабаев Сергей

Рождение ребёнка
18.12.1920

Дочь: Тимофеева (Бабаева) Алекесандра Сергеевна

Отец ребёнка: Бабаев Сергей

Смерть
Неизвестно

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