Бабаев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бабаева) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Бабаева Пелагея (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бабаева Пелагея (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лелло (Бабаева) Антонина (Таисия) Сергеевна
Мать ребёнка: Бабаева Пелагея (?)
Рождение ребёнка
18.12.1920
Дочь: Тимофеева (Бабаева) Алекесандра Сергеевна
Мать ребёнка: Бабаева Пелагея (?)
Смерть
Неизвестно