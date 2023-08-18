Бабаев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бабаева) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Бабаева Пелагея (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бабаева Пелагея (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лелло (Бабаева) Антонина (Таисия) Сергеевна

Мать ребёнка: Бабаева Пелагея (?)

Рождение ребёнка
18.12.1920

Дочь: Тимофеева (Бабаева) Алекесандра Сергеевна

Мать ребёнка: Бабаева Пелагея (?)

Смерть
Неизвестно

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