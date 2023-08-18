Тимофеева (Бабаева) Алекесандра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Бабаева) Алекесандра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1920

Дата смерти

07.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1920

Отец: Бабаев Сергей

Мать: Бабаева Пелагея (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев ?

Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Валентин Сергеевич

Рождение ребёнка
07.04.1945

Сын: Тимофеев Игорь Валентинович

Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Сергеевич

Смерть
07.02.1984

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