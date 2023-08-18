Тимофеева (Бабаева) Алекесандра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1920
Дата смерти07.02.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1920
Отец: Бабаев Сергей
Мать: Бабаева Пелагея (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев ?
Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1945
Сын: Тимофеев Игорь Валентинович
Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Сергеевич
Смерть
07.02.1984