Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов

Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов

Мать: Выходцева Агафья Дмитриева

Бракосочетание
13.01.1845

Жена: Выходцева Анна Гаврилова

м. 21
Рождение ребёнка
08.03.1848

Дочь: Анастасия Терентьева

Мать ребёнка: Выходцева Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
14.08.1849

Дочь: Ульяна Терентьева

Мать ребёнка: Выходцева Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
13.03.1851

Дочь: Христина Терентьева

Мать ребёнка: Выходцева Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
26.05.1853

Сын: Выходцев Никита Терентиев

Мать ребёнка: Выходцева Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Терентьева

Мать ребёнка: Выходцева Анна Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close