Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Бракосочетание
13.01.1845
Жена: Выходцева Анна Гаврилова
м. 21
Рождение ребёнка
08.03.1848
Дочь: Анастасия Терентьева
Мать ребёнка: Выходцева Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
14.08.1849
Дочь: Ульяна Терентьева
Мать ребёнка: Выходцева Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
13.03.1851
Дочь: Христина Терентьева
Мать ребёнка: Выходцева Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
26.05.1853
Сын: Выходцев Никита Терентиев
Мать ребёнка: Выходцева Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Терентьева
Мать ребёнка: Выходцева Анна Гаврилова
Смерть
Неизвестно