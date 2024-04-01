Выходцева (Касьянова) Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Касьянова) Анна Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

15.11.1905

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Касьянов Гавриил Климентов

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1845

Муж: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов

м. 21
Рождение ребёнка
08.03.1848

Дочь: Анастасия Терентьева

Отец ребёнка: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов

Рождение ребёнка
14.08.1849

Дочь: Ульяна Терентьева

Отец ребёнка: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов

Рождение ребёнка
13.03.1851

Дочь: Христина Терентьева

Отец ребёнка: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов

Рождение ребёнка
26.05.1853

Сын: Выходцев Никита Терентиев

Отец ребёнка: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Терентьева

Отец ребёнка: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов

Смерть
15.11.1905
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
83 года, от старости
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