Выходцева (Касьянова) Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти15.11.1905
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Касьянов Гавриил Климентов
Бракосочетание
13.01.1845
м. 21
Рождение ребёнка
08.03.1848
Дочь: Анастасия Терентьева
Отец ребёнка: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов
Рождение ребёнка
14.08.1849
Дочь: Ульяна Терентьева
Отец ребёнка: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов
Рождение ребёнка
13.03.1851
Дочь: Христина Терентьева
Отец ребёнка: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов
Рождение ребёнка
26.05.1853
Сын: Выходцев Никита Терентиев
Отец ребёнка: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Терентьева
Отец ребёнка: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов
Смерть
15.11.1905
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
83 года, от старости