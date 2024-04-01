Выходцева (Отраднова) Агафья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти04.02.1876
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Отраднов Дмитрий
Мать: Отраднова Зиновья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1819
Новониколаевка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
м. 16 ж. 18 дочь солдатской вдовы, д. Шелегиной
Рождение ребёнка
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1823
Рождение ребёнка
Около 1825
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Созонова (Выходцева) Ирина Павлова
Отец ребёнка: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов
Смерть
04.02.1876
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
75 лет, казачья вдова