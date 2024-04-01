Выходцева (Отраднова) Агафья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Отраднова) Агафья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

04.02.1876

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Отраднов Дмитрий

Мать: Отраднова Зиновья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов

Бракосочетание
19.01.1819

Муж: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов

Новониколаевка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
м. 16 ж. 18 дочь солдатской вдовы, д. Шелегиной
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Выходцев Василий Казак Ст. Токушинской Павлов

Отец ребёнка: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Выходцев Терентий Казак Ст. Токушинской Павлов

Отец ребёнка: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Выходцев Федор Казак Ст. Атбасарской Павлов

Отец ребёнка: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Выходцев Михаил Павлов

Отец ребёнка: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Созонова (Выходцева) Ирина Павлова

Отец ребёнка: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов

Смерть
04.02.1876
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
75 лет, казачья вдова

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