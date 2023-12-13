Гимаутдинов Роберт Фарзутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимаутдинов Роберт Фарзутдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1939

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.
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Дети

1966 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1939

Отец: Гимаутдинов Фарзутдин

Мать: не указана

Бракосочетание
06.12.1963

Жена: Ильина (Кутрунова) Зоя Ивановна

Развод
22.02.1966

Жена: Ильина (Кутрунова) Зоя Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1966

Дочь: Матвейчева (Ильина) Маргарита Петровна

Мать ребёнка: Ильина (Кутрунова) Зоя Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.04.1966

Жена: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
02.08.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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