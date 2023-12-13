Гимаутдинов Роберт Фарзутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1939
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1939
Отец: Гимаутдинов Фарзутдин
Мать: не указана
Бракосочетание
06.12.1963
Развод
22.02.1966
Рождение ребёнка
13.03.1966
Дочь: Матвейчева (Ильина) Маргарита Петровна
Мать ребёнка: Ильина (Кутрунова) Зоя Ивановна
Бракосочетание
14.04.1966
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
02.08.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область