Матвейчева (Ильина) Маргарита Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейчева (Ильина) Маргарита Петровна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1966

Отец: Гимаутдинов Роберт Фарзутдинович

Мать: Ильина (Кутрунова) Зоя Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.04.1988

Муж: Матвейчев Николай Ефимович

Рождение ребёнка
13.05.1989

Дочь: Матвейчева Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Матвейчев Николай Ефимович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвейчев Николай Ефимович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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