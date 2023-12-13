Матвейчева (Ильина) Маргарита Петровна
Место рождения
Дата рождения13.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1966
Бракосочетание
22.04.1988
Рождение ребёнка
13.05.1989
Дочь: Матвейчева Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Матвейчев Николай Ефимович
Рождение ребёнка
27.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвейчев Николай Ефимович