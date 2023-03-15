Митина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Митин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Митин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Иван
Отец ребёнка: Митин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Николай
Отец ребёнка: Митин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митин Михаил
Смерть
Неизвестно