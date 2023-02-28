Ковалёв Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1962
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.01.1986
Купуй, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1986
Дочь: Ковалёва Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Ковалёва Лариса Алексеевна
Колюбаки, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалёва Лариса Алексеевна
Копылово, Великолукский муниципальный район, Псковская область