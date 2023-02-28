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Ковалёв Николай Николаевич

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Место рождения

Нестерово, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

19.12.1962

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1965 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ковалёва Людмила Максимовна

Нестерово, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
11.01.1986

Жена: Ковалёва Лариса Алексеевна

Купуй, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1986

Дочь: Ковалёва Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Ковалёва Лариса Алексеевна

Колюбаки, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Лариса Алексеевна

Копылово, Великолукский муниципальный район, Псковская область
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