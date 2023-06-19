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Ковалёва Юлия Николаевна
Ковалёва Юлия Николаевна
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Место рождения
Колюбаки
, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Дата рождения
26.08.1986
Пол
Женский
Отец
Ковалёв Николай Николаевич
1962 г.р.
Мать
Ковалёва (Волкова) Лариса Алексеевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1986
Отец:
Ковалёв Николай Николаевич
Мать:
Ковалёва Лариса Алексеевна
Колюбаки
, Великолукский муниципальный район, Псковская область
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