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Ковалёва Юлия Николаевна

Место рождения

Колюбаки, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1986

Отец: Ковалёв Николай Николаевич

Мать: Ковалёва Лариса Алексеевна

Колюбаки, Великолукский муниципальный район, Псковская область