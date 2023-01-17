Ковалёва (Волкова) Лариса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва (Волкова) Лариса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1965

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1940 г.р.

Муж

1962 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1965

Отец: Волков Алексей Михайлович

Мать: Волкова Вера Степановна

Бракосочетание
11.01.1986

Муж: Ковалёв Николай Николаевич

Купуй, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1986

Дочь: Ковалёва Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Николаевич

Колюбаки, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Николаевич

Копылово, Великолукский муниципальный район, Псковская область
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