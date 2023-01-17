Ковалёва (Волкова) Лариса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1965
Отец: Волков Алексей Михайлович
Мать: Волкова Вера Степановна
Бракосочетание
11.01.1986
Купуй, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1986
Дочь: Ковалёва Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Николаевич
Колюбаки, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Николаевич
Копылово, Великолукский муниципальный район, Псковская область