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Пауткина Анна Ивановна

Место рождения

Опалиха

Дата рождения

1900

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Пауткин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пауткин Алексей Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Пауткина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Пауткин Алексей Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Виногорова (Пауткина) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Пауткин Алексей Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1930

Сын: Пауткин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Пауткин Алексей Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Пауткина Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Пауткин Алексей Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1981
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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