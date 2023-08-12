Пауткина Анна Ивановна
Место рожденияОпалиха
Дата рождения1900
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Пауткин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Пауткина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Пауткин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Виногорова (Пауткина) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Пауткин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пауткин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Пауткин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Пауткина Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Пауткин Алексей Васильевич
Смерть
1981