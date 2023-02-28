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Батюшков Александр Мартынович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Батюшков Мартын Филиппович

Мать: Батюшкова Мария Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Батюшкова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Батюшков Роман Александрович

Мать ребёнка: Батюшкова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Батюшков Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Батюшкова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Батюшков Анфим Александрович

Мать ребёнка: Батюшкова Ксения Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Батюшков Никандр Александрович

Мать ребёнка: Батюшкова Ксения Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1850
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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