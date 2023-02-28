Батюшков Александр Мартынович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Батюшкова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Батюшков Роман Александрович
Мать ребёнка: Батюшкова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Батюшков Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Батюшкова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Батюшков Анфим Александрович
Мать ребёнка: Батюшкова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Батюшков Никандр Александрович
Мать ребёнка: Батюшкова Ксения Петровна
Смерть
До 1850