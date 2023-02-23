Батюшкова Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Батюшков (рекрут С 1806) Ипатий Мартынович
Отец ребёнка: Батюшков Мартын Филиппович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Батюшков Александр Мартынович
Отец ребёнка: Батюшков Мартын Филиппович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Батюшков Ерофей Мартынович
Отец ребёнка: Батюшков Мартын Филиппович
Смерть
Неизвестно