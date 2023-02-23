Батюшкова Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшкова Мария Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Батюшков (рекрут С 1806) Ипатий Мартынович

Отец ребёнка: Батюшков Мартын Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Батюшков Александр Мартынович

Отец ребёнка: Батюшков Мартын Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Батюшков Ерофей Мартынович

Отец ребёнка: Батюшков Мартын Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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