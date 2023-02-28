Батюшков Мартын Филиппович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1773
Сын: Батюшков (рекрут С 1806) Ипатий Мартынович
Мать ребёнка: Батюшкова Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Батюшков Александр Мартынович
Мать ребёнка: Батюшкова Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Батюшков Ерофей Мартынович
Мать ребёнка: Батюшкова Мария Герасимовна
Смерть
Неизвестно