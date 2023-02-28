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Батюшков Мартын Филиппович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Батюшков Филипп Андреевич

Мать: Батюшкова Матрена Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Батюшков (рекрут С 1806) Ипатий Мартынович

Мать ребёнка: Батюшкова Мария Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Батюшков Александр Мартынович

Мать ребёнка: Батюшкова Мария Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Батюшков Ерофей Мартынович

Мать ребёнка: Батюшкова Мария Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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