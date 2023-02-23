Батюшкова Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Батюшков Александр Мартынович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Батюшков Роман Александрович
Отец ребёнка: Батюшков Александр Мартынович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Батюшков Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Батюшков Александр Мартынович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Батюшков Анфим Александрович
Отец ребёнка: Батюшков Александр Мартынович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Батюшков Никандр Александрович
Отец ребёнка: Батюшков Александр Мартынович
Смерть
Неизвестно