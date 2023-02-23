Батюшкова Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатюшкова Ксения Петровна

Батюшкова Ксения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Батюшков Александр Мартынович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Батюшков Роман Александрович

Отец ребёнка: Батюшков Александр Мартынович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Батюшков Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Батюшков Александр Мартынович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Батюшков Анфим Александрович

Отец ребёнка: Батюшков Александр Мартынович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Батюшков Никандр Александрович

Отец ребёнка: Батюшков Александр Мартынович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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