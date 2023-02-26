Феврония Фомина
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1794
Муж: Яков Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.05.1796
Сын: Тимофей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Рождение ребёнка
18.01.1798
Сын: Макарий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Смерть
Неизвестно