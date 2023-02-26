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Феврония Фомина

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: Фома

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1794

Муж: Яков Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.05.1796

Сын: Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1798

Сын: Макарий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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