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Яков Трофимов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1794

Жена: Феврония Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.05.1796

Сын: Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Феврония Фомина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1798

Сын: Макарий Яковлев

Мать ребёнка: Феврония Фомина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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