Яков Трофимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1794
Жена: Феврония Фомина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.05.1796
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Феврония Фомина
Рождение ребёнка
18.01.1798
Сын: Макарий Яковлев
Мать ребёнка: Феврония Фомина
Смерть
Неизвестно