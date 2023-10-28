Елохин Алексей Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1862
Отец: Илья Петров
Мать: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
07.04.1892
Сын: Елохин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
26.05.1896
Сын: Елохин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
17.05.1898
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
13.04.1900
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
27.03.1905
Дочь: Виноградова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
14.04.1908
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елохина Евлампия Ефимова
Смерть
Неизвестно