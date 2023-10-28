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Елохин Алексей Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1862

Отец: Илья Петров

Мать: Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
07.04.1892

Сын: Елохин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
26.05.1896

Сын: Елохин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
17.05.1898

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
13.04.1900

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
27.03.1905

Дочь: Виноградова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
14.04.1908

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Елохина Евлампия Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елохина Евлампия Ефимова

Смерть
Неизвестно
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