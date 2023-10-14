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Илья Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

26.09.1905

Пол

Мужской

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Петр Феофилактов

Мать: Ирина Кондратьева

Рождение ребёнка
27.02.1851

Сын: Герасим Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
15.12.1862

Сын: Елохин Алексей Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Афанасий Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Егорова

Смерть
26.09.1905
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