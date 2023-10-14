Илья Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти26.09.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Петр Феофилактов
Мать: Ирина Кондратьева
Рождение ребёнка
27.02.1851
Сын: Герасим Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
15.12.1862
Сын: Елохин Алексей Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Афанасий Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Егорова
Смерть
26.09.1905