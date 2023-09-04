Конторин Андрей Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти30.05.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Канторин Нестор
Рождение ребёнка
15.04.1912
Дочь: Ерефенина Александа Андреевна
Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна
Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1915
Пропал без вести в ПМВ https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15083555/