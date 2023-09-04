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Конторин Андрей Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

30.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Канторин Нестор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1912

Дочь: Ерефенина Александа Андреевна

Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна

Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Конторин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конторина Татьяна Ивановна

Смерть
30.05.1915
Пропал без вести в ПМВ https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15083555/
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