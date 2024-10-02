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Конторин Петр Андреевич

Место рождения

Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

16.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1915

Отец: Конторин Андрей Нестерович

Мать: Конторина (Смирнова) Татьяна Ивановна

Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Крещение
16.01.1915
Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Восприемник: д.Родино Иван Андреев Цветков и крестьянская жена Мария Анисимова Матвеева
Бракосочетание
1934

Жена: Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
26.07.1936

Дочь: Нагибина (Конторина) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна

Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно

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