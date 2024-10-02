Конторин Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1915
Крещение
16.01.1915
Восприемник: д.Родино Иван Андреев Цветков и крестьянская жена Мария Анисимова Матвеева
Бракосочетание
1934
Жена: Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
26.07.1936
Дочь: Нагибина (Конторина) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна
Смерть
Неизвестно