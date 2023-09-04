Конторина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Конторин Иван
Рождение ребёнка
15.04.1912
Дочь: Ерефенина Александа Андреевна
Отец ребёнка: Конторин Андрей Нестерович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Конторин Андрей Нестерович
Рождение ребёнка
20.11.1924
Дочь: Конторина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Конторин Яков Никитич
Рождение ребёнка
13.04.1932
Сын: Конторин Леонид Яковлевич
Отец ребёнка: Конторин Яков Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно