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Конторина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Конторин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1912

Дочь: Ерефенина Александа Андреевна

Отец ребёнка: Конторин Андрей Нестерович

Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Конторин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Конторин Андрей Нестерович

Рождение ребёнка
20.11.1924

Дочь: Конторина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Конторин Яков Никитич

Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1932

Сын: Конторин Леонид Яковлевич

Отец ребёнка: Конторин Яков Никитич

Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конторин Андрей Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конторин Яков Никитич

Смерть
Неизвестно
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