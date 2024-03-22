Архангельская (Подстаницкая) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
1901
Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
По окончании курса в приюте при Вологодском Успенском монастыре, замужем за священником Николаевской Зыковской церки Грязовецкого уезда Иринеем Архангельским.
Смерть
Неизвестно