Архангельская (Подстаницкая) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельская (Подстаницкая) Александра Александровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Подстаницкий Александр Николаевич

Мать: Подстаницкая Поликсения Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1901

Муж: не указан

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
По окончании курса в приюте при Вологодском Успенском монастыре, замужем за священником Николаевской Зыковской церки Грязовецкого уезда Иринеем Архангельским.
Смерть
Неизвестно
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