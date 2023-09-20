Марков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Павел
Рождение ребёнка
1942
Сын: Марков Юрий
Мать ребёнка: Маркова Надежда
Рождение ребёнка
15.02.1968
Дочь: Кунина Лена
Мать ребёнка: Маркова Надежда
Опарино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Олег
Мать ребёнка: Маркова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Геннадий
Мать ребёнка: Маркова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Надежда
Смерть
Неизвестно