Марков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Марков Юрий

Мать ребёнка: Маркова Надежда

Рождение ребёнка
15.02.1968

Дочь: Кунина Лена

Мать ребёнка: Маркова Надежда

Опарино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Олег

Мать ребёнка: Маркова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Геннадий

Мать ребёнка: Маркова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Надежда

Смерть
Неизвестно
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