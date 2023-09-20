Маркова (Черепкова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черепков Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Марков Юрий
Отец ребёнка: Марков Александр
Рождение ребёнка
15.02.1968
Дочь: Кунина Лена
Отец ребёнка: Марков Александр
Опарино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Олег
Отец ребёнка: Марков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Геннадий
Отец ребёнка: Марков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Александр
Смерть
Неизвестно