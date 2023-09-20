Маркова (Черепкова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова (Черепкова) Надежда

Маркова (Черепкова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черепков Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Марков Юрий

Отец ребёнка: Марков Александр

Рождение ребёнка
15.02.1968

Дочь: Кунина Лена

Отец ребёнка: Марков Александр

Опарино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Олег

Отец ребёнка: Марков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Геннадий

Отец ребёнка: Марков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close