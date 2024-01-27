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Сысоев Николай Иванович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Около 1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Сысоев Иван Павлович

Мать: Сысоева Анастасия Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Любовь

Россия
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Любовь

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Любовь

Смерть
Неизвестно
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