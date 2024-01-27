Сысоев Николай Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Сысоев Иван Павлович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сысоева Любовь
Россия
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сысоева Любовь
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Любовь
Смерть
Неизвестно