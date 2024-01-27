Сысоева Любовь
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысоев Николай Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысоев Николай Иванович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно