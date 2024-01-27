Сысоева Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Любовь

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Николай Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Николай Иванович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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