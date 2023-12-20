Лопуха Сидор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Лопуха Иван Максимович
Бракосочетание
10.02.1891 ст.
Жена: Лопуха Анна Фомична
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.
Мать ребёнка: Лопуха Анна Фомична
Рождение ребёнка
26.11.1899 ст.
Дочь: Лопуха Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Лопуха Анна Фомична
Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.
Дочь: Лопуха Пелагея Сидоровна
Мать ребёнка: Лопуха Анна Фомична
Рождение ребёнка
26.11.1905 ст.
Дочь: Лопуха Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Лопуха Анна Фомична
Смерть
Неизвестно