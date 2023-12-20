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Лопуха Сидор Иванович

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Лопуха Иван Максимович

Мать: Лопуха Варвара Никифоровна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.02.1891 ст.

Жена: Лопуха Анна Фомична

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.

Сын: Лопуха Василий Сидорович

Мать ребёнка: Лопуха Анна Фомична

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1899 ст.

Дочь: Лопуха Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: Лопуха Анна Фомична

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.

Дочь: Лопуха Пелагея Сидоровна

Мать ребёнка: Лопуха Анна Фомична

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1905 ст.

Дочь: Лопуха Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: Лопуха Анна Фомична

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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