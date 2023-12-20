Лопуха Анна Фомична
Место рождения
Дата рождения08.02.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1871 ст.
Отец: Юринов Фома Степанович
Мать: Юринова Анна Ивановна
Бракосочетание
10.02.1891 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.
Отец ребёнка: Лопуха Сидор Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1899 ст.
Дочь: Лопуха Екатерина Сидоровна
Отец ребёнка: Лопуха Сидор Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.
Дочь: Лопуха Пелагея Сидоровна
Отец ребёнка: Лопуха Сидор Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1905 ст.
Дочь: Лопуха Екатерина Сидоровна
Отец ребёнка: Лопуха Сидор Иванович
Смерть
Неизвестно