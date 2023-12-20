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Лопуха Анна Фомична

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.02.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1871 ст.

Отец: Юринов Фома Степанович

Мать: Юринова Анна Ивановна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.02.1891 ст.

Муж: Лопуха Сидор Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.

Сын: Лопуха Василий Сидорович

Отец ребёнка: Лопуха Сидор Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1899 ст.

Дочь: Лопуха Екатерина Сидоровна

Отец ребёнка: Лопуха Сидор Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.

Дочь: Лопуха Пелагея Сидоровна

Отец ребёнка: Лопуха Сидор Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1905 ст.

Дочь: Лопуха Екатерина Сидоровна

Отец ребёнка: Лопуха Сидор Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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