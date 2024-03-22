Зиньковский Герасим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти05.04.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
03.02.1865
Рождение ребёнка
22.11.1865
Сын: Зиньковский Митрофан Герасимович
Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1868
Сын: Зиньковский Макар Герасимович
Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1869
Сын: Зиньковский Тихон Герасимович
Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Галищева Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1878
Дочь: Фрикина Елена Герасимовна
Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1880
Дочь: Луцкая Феодосия Герасимовна
Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна
Бракосочетание
09.02.1883
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1916
Причина смерти: старость