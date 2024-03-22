Зиньковский Герасим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиньковский Герасим Григорьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1846

Дата смерти

05.04.1916

Пол

Мужской

Отец

До 1811 г.р.

Мать

До 1811 г.р.

Жена

1848 г.р.
1843 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Зиньковский Григорий Николаевич

Мать: Зиньковская Татьяна Корнельевна

Бракосочетание
03.02.1865

Жена: Зиньковская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1865

Сын: Зиньковский Митрофан Герасимович

Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1868

Сын: Зиньковский Макар Герасимович

Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1869

Сын: Зиньковский Тихон Герасимович

Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Галищева Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1878

Дочь: Фрикина Елена Герасимовна

Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1880

Дочь: Луцкая Феодосия Герасимовна

Мать ребёнка: Зиньковская Евдокия Ивановна

Бракосочетание
09.02.1883

Жена: Зиньковская Екатерина Минична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1916
Причина смерти: старость
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