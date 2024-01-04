Луцкая (Зиньковская) Феодосия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкая (Зиньковская) Феодосия Герасимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1880

Отец: Зиньковский Герасим Григорьевич

Мать: Зиньковская Евдокия Ивановна

Бракосочетание
07.02.1899

Муж: Луцкий Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
17.12.1899

Дочь: Мищенко Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Луцкий Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
09.05.1901

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Луцкий Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
09.06.1902

Сын: Луцкий Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Луцкий Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
07.10.1904

Сын: Луцкий Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Луцкий Григорий Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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