Луцкая (Зиньковская) Феодосия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения02.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1880
Бракосочетание
07.02.1899
Рождение ребёнка
17.12.1899
Дочь: Мищенко Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Луцкий Григорий Анисимович
Рождение ребёнка
09.05.1901
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Луцкий Григорий Анисимович
Рождение ребёнка
09.06.1902
Отец ребёнка: Луцкий Григорий Анисимович
Рождение ребёнка
07.10.1904
Отец ребёнка: Луцкий Григорий Анисимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно