Мищенко (Луцкая) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко (Луцкая) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1899

Отец: Луцкий Григорий Анисимович

Мать: Луцкая Феодосия Герасимовна

Бракосочетание
29.07.1918

Муж: Мищенко Федор Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1919

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Мищенко Федор Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1921

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Мищенко Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно