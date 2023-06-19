Мищенко (Луцкая) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1899
Бракосочетание
29.07.1918
Рождение ребёнка
06.05.1919
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Мищенко Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1921
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Мищенко Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно