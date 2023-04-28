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Зиньковский Григорий Николаевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: Зиньковский Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1831

Сын: Зиньковский Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна

Рождение ребёнка
02.01.1834

Дочь: Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна

Рождение ребёнка
24.01.1843

Дочь: Пелишенко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна

Рождение ребёнка
26.02.1844

Сын: Зиньковский Порфирий Григорьевич

Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зиньковский Герасим Григорьевич

Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиньковская Татьяна Корнельевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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