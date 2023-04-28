Зиньковский Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: Зиньковский Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1831
Сын: Зиньковский Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна
Рождение ребёнка
02.01.1834
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна
Рождение ребёнка
24.01.1843
Дочь: Пелишенко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна
Рождение ребёнка
26.02.1844
Сын: Зиньковский Порфирий Григорьевич
Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зиньковский Герасим Григорьевич
Мать ребёнка: Зиньковская Татьяна Корнельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно