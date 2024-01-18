Новикова (Акимова) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Акимова) Анна Игнатьевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, село Силино

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский район, село Силино
Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Новиков Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
21.12.1901

Сын: Новиков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
24.01.1904

Сын: Новиков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
22.12.1905

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
16.06.1908

Сын: Новиков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
09.07.1911

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
15.08.1915

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
26.03.1924

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
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