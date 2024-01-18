Новикова (Акимова) Анна Игнатьевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, село Силино
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1901
Рождение ребёнка
21.12.1901
Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
24.01.1904
Сын: Новиков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
22.12.1905
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
16.06.1908
Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
09.07.1911
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
15.08.1915
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
26.03.1924
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей Сергеевич
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово