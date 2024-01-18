(Новикова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова) Татьяна Андреевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово

Дата рождения

22.12.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1905

Отец: Новиков Андрей Сергеевич

Мать: Новикова Анна Игнатьевна

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
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