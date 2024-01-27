Пузенко Николай
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, ст.Курская
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Пузенко Александра Анисимовна
Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Пузенко Александра Анисимовна
Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно