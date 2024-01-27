Пузенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузенко Николай

Пузенко Николай

Место рождения

Россия, Ставропольский край, ст.Курская

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Пузенко Федор Николаевич

Мать ребёнка: Пузенко Александра Анисимовна

Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Пузенко Александра Анисимовна

Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузенко Александра Анисимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close